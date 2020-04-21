Ценовое позиционирование самых популярных в России корейских автомобилей

Лидером продаж среди автомобилей корейских брендов в нашей стране в 1 квартале 2020 года стал KIA Rio. Его объем реализации (с учетом версии X-Line) за отчетный период достиг 22 899 единиц, что неудивительно – стоимость этой модели является одной из самых низких в рейтинге и составляет 775 тыс. руб. за стартовую комплектацию.

Вторую строчку занял самый популярный кроссовер нашей страны – Hyundai Creta. Его результат составляет 18 815 проданных единиц, а приобрести этот автомобиль можно от 957 тыс. руб. В тройку лидеров вошел и Hyundai Solaris с минимальной начальной ценой от 756 тыс. руб. Тираж этой модели за первых три месяца 2020 года составил 12 106 экземпляров.

Модели, занимающие места с четвертого по десятое, имеют стартовую стоимость свыше 1 миллиона рублей, а объемы их реализации не превышают 8 тысяч единиц.

Четвертое и пятое место заняли два кроссовера – KIA Sportage (7 261 шт., от 1 390 тыс. руб.) и Hyundai Tucson (5 016 шт., от 1 499 тыс. руб.). Следом идут два седана – KIA Optima (4 907 шт., от 1 365 тыс. руб.) и KIA Cerato (4 266 шт., от 1 135 тыс. руб.).

Стоимость KIA Soul (от 1 030 тыс. руб.) вдвое ниже, чем стоимость Hyundai Santa Fe (от 2 119 тыс. руб.), однако объемы реализации этих моделей вполне сопоставимы – 3 370 и 3 066 единиц соответственно. Они занимают восьмое и девятое места в рейтинге.

В ТОП-10 также вошел KIA Ceed. Его цена стартует от 1 080 тыс. руб., а продажи в 1 квартале 2020 года составили 2 830 автомобилей.

Найти автомобили корейских марок (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

Примечание: указанные на графике средневзвешенные цены рассчитаны на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).