Ценовое позиционирование самых популярных в России японских автомобилей

В первом квартале 2020 года лидером продаж среди автомобилей японских марок в нашей стране стал кроссовер Toyota RAV4. Объем реализации данной модели за отчетный период составил 11 595 единиц, а ее цена варьируется от 1 805 до 2 713 тыс. рублей.

Вторую строчку, с заметным отставанием от лидера, занял еще один кроссовер – Nissan Qashqai. Его результат составляет 7 538 проданных единиц, а цена стартует от 1 250 тыс. рублей. Практически таким же тиражом разошелся седан Toyota Camry (7 530 шт.), который замкнул тройку лидеров. Базовая комплектация этой модели оценивается в 1 654 тыс. рублей.

Кроссоверы, занимающие места с четвертого по шестое (Nissan X-Trail, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander), имеют сопоставимую стартовую стоимость – от 1 600 тыс. до 1 700 тыс. рублей. При этом объемы их реализации превышают 5 тыс. единиц.

А вот седан Datsun on-DO с минимальной ценой (от 511 до 691 тыс. рублей) занял всего лишь седьмое место в рейтинге с результатом 4 206 проданных автомобилей. Следом за ним идет еще одна модель с относительно невысокой стоимостью – кроссовер Nissan Terrano (3 224 шт.; от 979 тыс. руб.).

В ТОП-10 также вошли Toyota Land Cruiser Prado (от 2 611 тыс. руб.) и Lexus RX (от 3 565 тыс. руб.). Несмотря на то, что стоимость этих моделей существенно выше, чем у других «японцев», их продажи в первом квартале составили 2 964 и 2 408 единиц соответственно.

Найти автомобили японских марок (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

Примечание: указанные на графике средневзвешенные цены рассчитываны на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).