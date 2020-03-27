Парк легких коммерческих автомобилей на 1 января 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2020 года в России насчитывается 4,17 млн легких коммерческих автомобилей (LCV).

Средний возраст этого парка составляет 15,6 года, причем 47% всех LCV в стране пребывают в возрасте старше 15 лет. Доля иномарок здесь составляет более трети российского парка (37%). В то же время во владении юридическими лицами находится 24% от общего объема легких коммерческих автомобилей. На долю дизельных приходится 32% от общего парка LCV, а экологическим стандартам «Евро-4» (и выше) соответствует 28% таких автомобилей.

Самый крупный из региональных парков LCV находится в Москве, где числится 285,3 тыс. экземпляров. В Московской области, которая на втором месте рейтинга, насчитывается еще 234,6 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Приморский край (182,5 тыс. шт.). Еще в пяти субъектах РФ (Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская, Свердловская, Иркутская область) тоже зарегистрировано более 100 тыс. легких коммерческих автомобилей.

Что касается марочной структуры, то лидером здесь является отечественный ГАЗ (1 706,6 тыс. шт.), на втором месте – УАЗ (664,4 тыс. шт.). Среди иномарок больше всего в стране числится LCV японской Toyota (253,5 тыс. шт.), она на третьем месте в этом марочном рейтинге. Причем на долю этих трех марок приходится 63% всего парка LCV в РФ.

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