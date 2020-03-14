Чего боятся новички за рулем?

Почти каждый пятый новичок на дороге очень боится трогаться с места в горку. Во всяком случае во время совместного онлайн-опроса*, проведенного специалистами агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем», среди самых больших страхов 19% начинающих водителей назвали именно «горку».

На втором месте по наличию боязни у новичков – другие автомобили. То, что другие транспортные средства вызывают у них огромное беспокойство, признают почти 17% участников опроса. Примерно каждый восьмой из респондентов указал, что боится встречи с сотрудником ДПС (12,4%) или заглохнуть на дороге (12,3%). В пятерку самых больших страхов у новичков вошла также боязнь нерегулируемых перекрестков – 11,1%. Вероятно, варианты, попавшие в ТОП-5, можно считать главными, т.к. их отметили более 70% респондентов.

В меньшей степени начинающие водители чувствуют себя неуверенно при парковке и сдавая назад, этот страх указали 9,3%. Более 8% участников опроса признали: на дороге испытывают чувство, что они «всем мешают». Всего 5,3% опасаются пешеходов. Менее 5% не слишком уверенны в своем автомобиле и боятся его сломать. В десятке самых главных страхов на последнем месте находится боязнь регулируемых перекрестков: их указало менее 1% участников опроса.

Комментирует водитель с 30-летним стажем Игорь Семенов:

- Думаю, что страх в данном случае – очень хорошее и полезное чувство. Страх помогает человеку выживать в трудных условиях, он учит его быть осторожным, а дорога – как раз такое место, где просто необходимо быть осторожным. Главное – чтобы этот страх не доходил до уровня паники, когда человек может просто бросить руль и отпустить ситуацию в бесконтрольное плавание. Если ваш страх достигает таких размеров – поберегите себя и близких и откажитесь от руля, продолжайте ездить на такси.

Что касается результатов данного опроса, они красноречиво говорят о том, что в современных автошколах все-таки недостаточно хорошо отрабатывают навыки вождения. Ну, что такое боязнь трогаться с места в горку? В первую очередь – неотработанный с инструктором навык. Аналогичная ситуация с боязнью парковки и езды задним ходом. Выезжайте на пустые площадки вечерами, отрабатывайте упражнения, устанавливая себе границы пластиковыми бутылками – и ваши страхи пройдут.

Еще Конфуций утверждал, что обучиться чему-либо можно посредством двух способов: понимания смысла, или же многократного повторения. Считается, что для запоминания простого действия (например, положения клавиш на компьютере), необходимо от 4 до 8 повторов. Чтобы довести движение до автоматизма, требуется до 300 подходов.

А вот боязнь пешеходов я считаю недооцененной новичками – опыт подсказывает, что от них в большей степени можно ждать непредсказуемых действий и сюрпризов, чем от сотрудников ДПС или от поломки машины.

* Опрос проводился с 10 по 12 марта 2020 года, в нем приняли участие более 1000 человек