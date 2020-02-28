Динамика продаж автомобилей по сегментам в январе 2020 года

В январе нынешнего года продажи новых легковых автомобилей в России составили 99,4 тыс. единиц, что на 1,7% больше по сравнению с результатом января 2019 года. При этом эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что положительная динамика наблюдается лишь в трех сегментах рынка (PickUp, SUV и E).

Традиционно самым крупным сегментом российского рынка остается SUV. Так, за прошедший месяц было продано 46,9 тыс. кроссоверов и внедорожников (+9,1%), что составляет 47,2% от общего количества реализованных автомобилей в России. Лидерство здесь удерживает Hyundai Creta (5,4 тыс. шт.; +28,4%), за которым следуют Toyota RAV4 (2,6 тыс. шт.; +78,3%) и KIA Sportage (2,5 тыс. шт.; -8,3%).

На втором месте находится сегмент В, доля которого за прошлый год составила 37,8%. Автомобили этого класса в январе 2020 года разошлись тиражом в 37,6 тыс. экземпляров (-1%). Лидирует здесь отечественная LADA Granta (8,5 тыс. шт.; +11%). На втором месте по объемам продаж находится LADA Vesta (7,5 тыс. шт.; +6%), а замыкает тройку лидеров KIA Rio (6,3 тыс. шт.; +0,2%).

Далее, с огромным отставанием, следует сегмент D, на долю которого в январе пришлось 5,2%. Реализация машин этого класса составила 5,1 тыс. единиц, показав при этом падение (-10,3%). Сегмент С также в первый месяц года продемонстрировал падение (-20,7% по сравнению с январем 2019 года) до 4,6 тыс. реализованных автомобилей. Его доля на рынке составила 4,7%.

Отметим, что самое большое падение наблюдается в сегменте A (-61,6%), но его доля настолько мала (0,2%), что не оказывает большого влияния на рынок. Доля каждого из оставшихся сегментов – также менее 3%. Информация об их продажах и моделях-лидерах представлена в нашей инфографике.

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