Динамика российского авторынка в январе 2020 года

За январь продажи новых автомобилей в России выросли на 1,8% по сравнению с январем 2019 года. При этом в массовом сегменте продажи подросли на 1,9%, в то время как в премиальном сегменте продажи, напротив, снизились на 0,1%.

Объем реализации новых автомобилей в массовом сегменте составил 92 538 единиц. Эксперты отмечают, что среди ТОП-25 марок у 16 наблюдается рост продаж, а остальные ушли «в минус». Необходимо учитывать, что в графике не отображены продажи АВТОВАЗ-Niva (из-за отсутствия динамики), но в общем объеме продаж автомобилей массового сегмента их результаты учтены.

Наибольший рост в январе показал бренд Changan, реализация которого в первый месяц года взлетела в 9 с лишним раз (+826,9%). В тройке самых быстрорастущих оказались Haval и Suzuki, темпы роста которых увеличились в 3 с лишним раза - на 244,4% и 227,7% соответственно. Следует выделить еще китайский бренд Geely, реализация автомобилей которого практически удвоилась (+97,0%). Высокие показатели продемонстрировал еще один китайский бренд - FAW (+72%). Неплохая динамика у Citroen (+45,1%).

Еще у трех марок в январе рост продаж превысил 10% - Datsun (+29,4%), Toyota (+20,4%) и Chery (+12,4%). Самое сильное падение среди лидеров рынка наблюдается у Lifan - объемы продаж легковых автомобилей этого бренда в прошлом месяце сократились на 65,2%. Также довольно значительно от объемов января 2019 года потеряли японские Honda (-33,5%) и Mitsubishi (-26,9%). Более чем на 10% снизилась реализация Subaru (-18,2%).

В премиальном сегменте продажи автомобилей в прошлом месяце составили 6065 экземпляров. Здесь более половины марок (7 из 12**) находятся "в плюсе". В лидерах по темпам роста - smart, его объемы продаж выросли на 93,3%. Реализация Volvo выросла на 41,9%, Cadillac - на 33,3%, Lexus - на 8,3%. Из премиальных марок, которые ушли «в минус», самое сильное падение демонстрирует Infiniti (-61,6%). Свыше 30% потеряли также Genesis (-39,6%) и Jaguar (-37,3%), на 28,3% снизилась реализация автомобилей Jeep.

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