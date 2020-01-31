ТОП-10 самых узнаваемых брендов моторных масел

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Моторные масла: предпочтения автовладельцев» оценили уровень узнаваемости брендов моторных масел российскими автовладельцами. Участникам опроса (более 3000 российских автовладельцев*) предлагалось из 32 марок моторных масел выбрать и отметить масла знакомых им брендов.

Как показывают результаты опроса, самым популярным у автовладельцев является масло Mobil: в ходе онлайн-опроса его указали 90,8% респондентов. На втором месте по узнаваемости бренда оказалось масло «Shell» (c маслами этого бренда оказались знакомы 89,9% опрошенных), на третьем – Лукойл (88,6%). Высокий процент узнаваемости показали также продукты марки Castrol (87,9%).

Показатель более 60% получили в ходе онлайн-опроса также Liqui Moly (пятое место в рейтинге) и «Роснефть» (на шестой позиции). Их результат – 64,6% и 60,7% соответственно. В «десятку» самых узнаваемых на российском рынке попали также Motul (54,9%), ZIC (53,3%), ТНК (53,3%) и Total (50,2%). Исследование показало, что масла этих брендов знает практически каждый второй респондент.

Стоит отметить, что в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Моторные масла: предпочтения автовладельцев» оценивалась также узнаваемость брендов моторных масел без подсказки. Подробности распределения мест этого рейтинга можно узнать в данном отчете.

* Данное исследование проводилось путем онлайн-опроса в октябре 2019 года. В нем приняли участие более 3000 владельцев. При формировании выборки были учтены квоты по полу (не более 10% женщин автовладельцев) и квоты по признакам «возраст автомобиля», «география проживания респондентов» (рассчитаны, исходя из структуры активного парка России).