Где предпочитают обслуживать свои автомобили владельцы Nissan?

В рамках подготовки маркетингового отчета «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в июле 2019 года провели онлайн-опрос более 6 тыс. респондентов. Результаты опроса показывают, куда предпочитают обращаться автовладельцы для обслуживания своих машин. В исследовании принимали участие владельцы автомобилей различных брендов, но в инфографике информация представлена в разрезе владельцев Nissan.

Как выяснилось, свыше 85% обладателей таких машин в гарантийный период предпочитают обслуживать их у официальных дилеров. И лишь только каждый десятый в этом случае обращается на независимую СТО.

После того, как гарантия на автомобиль закончилась, предпочтения автовладельцев Nissan в обслуживании кардинально меняются. Здесь уже преобладает доля тех, кто предпочитает НСТО (почти 40%). А вот к «официалам» обращается лишь каждый четвертый. Вместе с тем заметно увеличивается доля тех, кто проводит техническое обслуживание и ремонт самостоятельно (15%), а также каждый пятый автовладелец пользуется услугами механика-частника.

Стоит отметить, что 72% владельцев гарантийных автомобилей Nissan доверяют сервису дилера, а обладатели постгарантийных машин больше доверяют независимой СТО (89%).

Но при этом 73% собственников гарантийных автомобилей испытывают опасения при обращении на сервис дилера. Больше всего автовладельцы опасаются навязывания ненужных работ сотрудниками сервиса (75%). Кроме того, около половины (47,9%) респондентов указывают на возможное использование некачественных деталей и расходников.

Обладатели постгарантийных машин, в свою очередь, испытывают меньшие опасения при обращении на НСТО (57%). Главным образом они связаны с навязыванием ненужных работ (58,3%) и недостаточной компетентностью сотрудников НСТО (45,8%).