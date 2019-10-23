Насколько россияне удовлетворены автомобильными аккумуляторами?

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках подготовки проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные аккумуляторы: мнение автовладельцев (весенняя волна)» провело исследование оценки удовлетворенности автомобильными аккумуляторами*. В качестве метода исследования был выбран онлайн-опрос. В нем приняли участие 2500 автолюбителей, эксплуатирующих автомобили 2015 года выпуска и ранее.

По итогам опроса эксперты отметили, что в целом по выборке средний показатель удовлетворенности российских автовладельцев используемым аккумулятором составил 8,6 балла.

На первое место по критерию удовлетворенности использованием стартерных аккумуляторных батарей вышел бренд Bosch. Его индекс составил 9,11 балла из 10 возможных. Второе место в рейтинге занял «Тюменский Медведь» (8,92 балла). В тройку лидеров также вошел бренд VARTA со значением индекса 8,83 балла. На четвертой строчке рейтинга разместились аккумуляторы марки Forse (8,81 балла), а замыкают пятерку сразу два бренда – Mutlu и Topla – с показателем удовлетворенности 8,74 балла.

Выше среднего по выборке респонденты оценили также аккумуляторы «Зверь» (8,7 балла). Стоит отметить, что все бренды аккумуляторов, попавшие в рейтинг, демонстрируют высокий показатель удовлетворенности, значение которого превышает 8 баллов.

* В расчет были взяты только те бренды аккумуляторов, которые на момент опроса используют более 1% респондентов. Участники опроса выставляли оценки по 10-балльной шкале, где 10 соответствовало ответу «Полностью удовлетворен», а 1 – «Совершенно не удовлетворен».