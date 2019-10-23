Динамика продаж автомобилей по сегментам в сентябре 2019 года

В прошлом месяце продажи новых легковых автомобилей в России составили 145 тыс. единиц, показав падение на 1,5% по сравнению с результатом сентября 2018 года.

При этом эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в четырех сегментах российского рынка сохраняется рост (B, E, Pickup, SUV), причем в сегменте SUV динамика близка к нулю (+0,2%), а в сегменте В она составила +3,1%. Пикапы и автомобили сегмента E показали рост порядка 10% (+9,9% и +9,4% соответственно). В оставшихся пяти наблюдается падение, а сильнее других упал сегмент A (-43%).

Крупнейшим сегментом нашего авторынка остался SUV, на долю которого в сентябре пришлось 46,1%. За этот период россияне приобрели 66,8 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что почти повторяет прошлогодний результат. Лидером тут остается Hyundai Creta (6 408 шт.; +9,1%), на втором месте – LADA 4x4 (3 218 шт.; +0,9%), а на третьем – Volkswagen Tiguan (3 192 шт.; +8,3%).

Доля сегмента В по итогам прошлого месяца составила 36,5%, что эквивалентно 52,9 тыс. реализованных экземпляров. Тройка лидеров здесь следующая: на первом месте – LADA Granta (11 208 шт.; +12,8%), вторую строчку по объемам продаж занимает LADA Vesta (9 452 шт.; +4,4%), за ней следует KIA Rio (7 758 шт.; -1,8%). Отметим, что на эти два сегмента (SUV и В) приходится свыше 80% российского рынка.

Среди оставшихся стоит выделить D и C, доля которых в первый месяц осени составила 5,7% и 4,5% соответственно. У остальных же сегментов она не дотягивает и до 3%.

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