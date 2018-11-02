ТОП-10 самых популярных кросс-версий автомобилей в России

Кроссоверы и внедорожники являются крупнейшим сегментом на российском рынке. Но так ли уж необходимо покупать такой автомобиль для эксплуатации в российских условиях, когда есть альтернатива в виде переднеприводных кросс-версий обычных легковых машин, которые к тому же и стоят дешевле? Ведь очень часто нужен просто увеличенный клиренс.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых популярных «кроссовых» моделей, которые предлагаются сегодня на российском рынке. Возглавляет этот рейтинг кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line, который за 8 месяцев 2019 года был распродан в количестве 24 837 единиц. При этом в семействе Rio его доля чуть превысила 40%. Соответственно оставшиеся почти 60% пришлись на обычный седан.

Примечательно, но иномарке удалось опередить отечественного представителя – универсал LADA Vesta SW Cross (19 981 шт.), который оказывается более доступным по цене. Напомним, что обе модели вышли на рынок два года назад и практически в одно время.

В пятерке лидеров оказываются еще три модели, собираемые на мощностях АВТОВАЗа: хэтчбек Renault Sandero Stepway (15 942 шт.), универсал LADA Largus Cross (10 473 шт.) и седан Renault Logan Stepway (8 419 шт.). Интересно, что если среди продаваемых «Ларгусов» каждый третий – «кроссовый», то в семействе Logan/Sandero общая доля «приподнятых» машин составляет порядка 60%.

Далее в рейтинге идут три представителя LADA – XRAY Cross (6 479 шт.), седан Vesta Cross (2 623 шт.) и универсал Granta Cross (2 311 шт.). При этом нельзя забывать, что «Гранта Кросс» поступила в продажу только в июне, поэтому и оказывается позади. Но учитывая ее низкую цену по сравнению с конкурентами, есть все основания предполагать, что в следующем году именно LADA Granta Cross станет бестселлеров среди кросс-версий в нашей стране.

Замыкают же наш рейтинг, с большим отставанием, хэтчбек KIA Picanto X-Line и универсал Renault Dokker Stepway (489 и 138 шт. соответственно).

Собственно говоря, а как сравнить эти модели между собой? Например, каковы их различия по стоимости и, что тоже немаловажно, по клиренсу. Об этом – на сайте «Цена Авто».

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 – 2020 годах – смотрите в «Календаре новинок».