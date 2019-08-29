В автосалонах каких брендов приятнее всего совершать покупку?

Процесс покупки нового автомобиля каждый переносит по-своему: для кого-то это дополнительные хлопоты и головная боль, а для кого-то – особое наслаждение. Что может влиять на подход покупателя в таком важном выборе? Как минимум, атмосфера в дилерском центре. В ходе подготовки маркетингового отчета «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля», специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос* и выяснили, какие бренды славятся особенным вниманием к своим покупателям (в опросе приняли участие владельцы 30 самых популярных марок в рейтинге российских продаж).

Решающие критерии в этом вопросе зависели как от персонала, так и от внутренних организационных процессов дилерского центра. Согласно результатам опроса, пятерку лидеров-брендов по индексу удовлетворенности покупкой автомобиля в салоне** составляют представители премиум-сегмента: Land Rover (88,1 балла), Lexus (88,0 баллов), Mercedes-Benz (84,5 балла), Audi (83,9 балла) и Volvo (82,6 балла). На шестом месте в этом рейтинге расположилась японская Toyota (82,4 балла).

Кроме них, в ТОП-10 марок с наибольшим индексом удовлетворенности покупкой вошли: BMW (80,8 балла), Suzuki (80,0 баллов), Hyundai (79,6 балла) и Subaru (79,5 балла).

*В онлайн-опросе, прошедшем в ноябре 2018 года, приняло участие более 1800 российских автовладельцев (автомобили 2013 – 2018 гг. выпуска; первые владельцы; автомобили куплены новыми).

**Индекс удовлетворенности обслуживанием в дилерском центре является интегральным показателем, объединяющим оценку уровня удовлетворенности по 6 критериям: ассортимент автомобилей в салоне, приветливость (дружелюбность) персонала, компетентность персонала (качество консультации), достоверность предоставляемой информации, сроки ожидания и оформления автомобиля, индивидуальный подход (внимание к деталям).