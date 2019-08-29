По каким параметрам автовладельцы выбирают независимую СТО?

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Выбор НСТО для обслуживания постгарантийных автомобилей
Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля
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Цена услуг и высокий профессионализм сотрудников являются определяющими* для россиян при выборе независимой станции технического обслуживания для своего автомобиля. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-опроса, проведенного в июле 2019 года совместно с Авто Mail.Ru.

Согласно результатам опроса, по истечении гарантийного срока доля автовладельцев, обслуживающих автомобили у официальных дилеров, падает с 83% до 23%. А доля тех, кто обращается к независимым СТО, напротив, растет – с 8% до 38%. Очевидно, что НСТО при обслуживании постгарантийных автомобилей составляют главную альтернативу «официалам». Поэтому эксперты также решили более внимательно исследовать именно этот блок предпочтений по сервису.

Полученные результаты показали, что две трети (66,8%) автовладельцев выбирают НСТО, ориентируясь в первую очередь на цену услуг (она ниже, чем у дилеров). Каждый пятый респондент (21%), обратившийся на НСТО, уверен в высоком качестве работ. Почти 6% назвали хорошее соотношение «цена/качество». Очевидно, что все остальные причины (удобное расположение, доверие, высокая компетентность сотрудников, короткие сроки ремонта и пр.) уже в меньшей степени оказывают влияние на выбор, поскольку их отметило небольшое количество респондентов – всего от 2% до 4%.

Что касается параметров выбора НСТО, то почти 68% участников опроса ответили, что выбирают сервисную станцию, ориентируясь на высокую квалификацию персонала. Около 43% при этом исходят из удобства расположения: она ближе к дому или работе, чем официальный дилерский центр. Более трети респондентов (39%) прислушиваются к рекомендациям друзей и родственников.

В качестве других параметров, которые делают ремонт на НСТО предпочтительнее, чем у «официалов», респонденты также назвали: запись на ТО и ремонт в приемлемые сроки (29%), положительные отзывы в Интернете (23,4%), имидж станции (21,8%), принадлежность к крупной сервисной сети (12,3%) и предварительное общение по телефону (11%). Около 5% в числе параметров назвали удобный подъезд и парковку.

Более подробная информация, обобщающая результаты глобального исследования темы сервисного обслуживания, содержится в маркетинговом отчете «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля». 

* Респонденты имели возможность указать сразу несколько причин, но не более трех

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили дилеры сервис автосервис

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