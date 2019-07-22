Казахстанский авторынок в 1 полугодии 2019 года

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам 1 полугодия 2019 года составили чуть более 32 тысяч единиц, что на 18% больше показателя годичной давности.

Как сообщает Ассоциация Казахстанского Автобизнеса (АКАБ), лидером на местном авторынке за отчетный период остается LADA, реализовавшая 7341 автомобиль – на 25% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что по итогам января – июня российская марка сумела занять 23% местного рынка. На втором месте – японская Toyota, результат которой составил 6641 машину (+19%). Третью позицию сохраняет Hyundai, продемонстрировавший самую высокую в ТОП-5 марок динамику роста (+77%) – автомобили корейской марки выбрали 6010 покупателей.

Далее, с большим отставанием от первой тройки, следует KIA с показателем 1763 проданных машины, что на 39% больше по сравнению с 1 полугодием прошлого года. Замыкает пятерку лидеров Renault, чьи дилеры реализовали 1046 автомобилей (+47%). Отметим также, что весь ТОП-5 показывает положительную динамику, причем выраженную двузначными числами.

Рейтинг самых популярных моделей на авторынке Казахстана возглавляет бизнес-седан Toyota Camry, который по итогам шести месяцев 2019 года был реализован в количестве 3015 экземпляров. За ним следуют: LADA Granta (2521 шт.), Hyundai Tucson (2073 шт.), LADA 4x4 (1630 шт.) и LADA Vesta (1559 шт.).

А вот какие модели следует ждать на российском рынке можно узнать с помощью "Календаря новинок".