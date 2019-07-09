GAZ Gazelle: ключевые цифры и факты к 25-летию модели

Самая популярная коммерческая модель российского авторынка - "ГАЗель" - в июле отмечает 25 лет. С этой моделью связан целый ряд интересных цифр и фактов. Их мы приводим в инфографике.

- Работы по созданию малотоннажного грузовика - прототипа будущего бестселлера "ГАЗель" - начались в 1989 году. 20 июля 1994 года стартовало его производство. Первым был бортовой автомобиль ГАЗ-3302 "ГАЗель" грузоподъемностью 1,5 тонны.

- В 1994 году собрали 13 тысяч "газелей", на следующий год - уже 60 тысяч.

- С конца 2000 года газели с польскими двигателями стали собирать в Литве - для Европы.

- В феврале 2010 года - появилась линейка "ГАЗель Бизнес" с улучшенным экстерьером, интерьером и агрегатной базой (причем можно было заказать версию и с дизельным двигателем, и с мотором, работающим на газомоторном топливе, появилась битопливная версия).

- В августе 2012 года на Московском автосалоне состоялась премьера ГАЗель NEXT, а в марте 2013-го стартовало ее серийное производство. Появилось два варианта платформы (стандартная и удлиненная). Обещана целая линейка техники от 2,8 до 5 тонн, в том числе грузопассажирские версии, каркасные автобусы, цельнометаллические фургоны, а также более 100 модификаций спецтехники.

- В октябре 2013 года в серийное производство вошли битопливные двигатели.

- В марте 2014 года стартовало серийное производство грузопассажирской версии ГАЗель NEXT.

- В 2014 году - запущено производство ГАЗель NEXT в Турции.

- В 2014 году ГАЗель NEXT получила одобрение типа ТС, позволяющее продавать авто в страны Европейского Союза. Начались продажи в СНГ, страны Юго-Восточной Азии, Северной Африке, на Ближнем Востоке. Стартовали продажи в Грузии. Позже открылись продажи на Балканах (Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония).

- На 1 января 2019 года в РФ числится 1 млн 494 тыс. газелей, что составляет 36,4% всего парка LCV. Из них на бензиновые версии приходится 87,4%, на дизельные - 10,4%, а оставшиеся это битопливные (бензин + газ).

- Почти каждая вторая "ГАЗель" в парке (45,8%) - имеет тип кузова "бортовой/шасси". Каждая третья (35,4%) относится к фургонам, половина из которых цельнометаллические. Около 17% "газельного" парка России составляют микроавтобусы.