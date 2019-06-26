ТОП-10 самых узнаваемых марок антифризов

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования* «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев» оценили уровень узнаваемости марки антифриза для легковых автомобилей. Участники опроса (более 3000 российских автовладельцев) могли выбрать несколько брендов из 23 предложенных.

Как показывают результаты опроса, самым узнаваемым брендом у автовладельцев является антифриз «Лукойл»: его указали более половины респондентов – 56,5%. Почти настолько же известна марка Mobil – ее назвали 53,7% опрошенных. На третьем месте – бренд Felix с результатом 46,7%.

В пятерку лидеров попали также охлаждающие жидкости брендов Sintec (41,2%) и Castrol (35,2%), а марку G-Energy указал каждый третий участник опроса – 30,6%.

На седьмом месте потребительского рейтинга оказался бренд Liqui Moly (28,2%). Следом идут марки «Аляsка» и «Газпромнефть», набравшие равное количество голосов – 22,7%. Замыкает десятку самых узнаваемых антифризов марка AGA (15,7%).

Более подробно об этом, а также о том, по каким признакам автовладельцы решают, что пора менять антифриз, чьи рекомендации они готовы учитывать при покупке нового продукта – обо всем этом в нашем новом маркетинговом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев».

* Данное исследование проводилось путем онлайн-опроса в апреле 2019 года. В нем приняли участие более 3000 владельцев легковых автомобилей (выборка построена в полном соответствии с активным парком ТС России).