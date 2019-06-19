Какие аксессуары наиболее популярны у российских автовладельцев?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках собственного исследования «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля»* (было проведено в ноябре 2018 года) решили посмотреть, какие аксессуары наиболее популярны у автовладельцев. Для этого респондентов в ходе опроса попросили указать аксессуары, которые установлены на данный момент в их автомобилях.

Согласно полученным результатам, самым популярным «гаджетом» у автовладельцев оказался видеорегистратор: его наличие в машине указали 65,6% респондентов. В «десятку» самых популярных аксессуаров также вошли чехлы для сидений (48,5%), освежитель воздуха (48,4%) и компрессор (47,1%). Почти каждый третий (30,8%) автовладелец посчитал нужным после покупки машины приобрести радар-детектор.

Рейлинги на крыше решили установить 28,5% из числа участников опроса, дефлекторы – 27%, подсветку зоны выходы из машины – 25,9%. Примерно каждый пятый респондент приобрел противоугонное устройство (19,4%). Замыкает десятку самых популярных аксессуаров в автомобиле бокс, который располагается на крыше. Его наличие указали всего 5,3% из числа опрошенных.

В отчете «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» содержатся более полные данные о том, какие качества в автомобилях того или иного бренда россияне считают наиболее привлекательными, удобными, комфортными; какими аргументами пользуются, делая выбор в сторону того или иного бренда; какие дополнительные опции и аксессуары считают наиболее полезными, а также много другой полезной для представителей автобизнеса информации.

* В опросе приняли участие более 1800 автовладельцев, хозяева машин 2013 - 2018 гг. выпуска (не старше 5 лет), можно было указать несколько вариантов.