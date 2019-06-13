ТОП-10 марок автомобилей, которые доставляют владельцам больше удовольствия

Россияне по-разному воспринимают автомобиль. Для одних это - средство передвижения, для других - роскошь, однако многие автовладельцы получают удовольствие от самого процесса вождения и комфорта. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» решили посмотреть, водители каких марок не только эксплуатируют свое транспортное средство, используя его по назначению, но и получают удовольствие от нахождения за рулем.

Согласно данным опроса*, проведенного в ноябре 2018 года, самый высокий процент автовладельцев, получающих удовольствие от своего автомобиля (расценивающих его как удовольствие) - среди владельцев Land Rover. Почти две трети хозяев машин этого бренда (64%) ответили, что испытывают удовольствие от своей машины. Такие же ответы дали более половины владельцев автомобилей следующих марок: Lexus (59,5%), Mercedes-Benz (59,3%), Volvo (57,1%), Volkswagen (56,7%), Mitsubishi (52,5%), а также каждый второй владелец KIA (50%).

Примечательно, что в ТОП-10, который составили специалисты агентства «АВТОСТАТ» по результатам опроса, половину образуют премиальные марки, а другую - массовые (кроме KIA, Volkswagen и Mitsubishi, еще Honda и Citroen). В отчете «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» содержатся более полные данные о том, какие качества в автомобилях того или иного бренда россияне считают наиболее привлекательными, удобными, комфортными; какими аргументами пользуются, делая выбор в сторону того или иного бренда; какие дополнительные опции и аксессуары считают наиболее полезными, а также много другой полезной для представителей автобизнеса информации.

* В опросе приняли участие более 1800 автовладельцев, хозяева машин 2013 - 2018 гг. выпуска (не старше 5 лет), в выборку попало 30 брендов из числа присутствующих на российском рынке.