Динамика российского авторынка в мае 2019 года

В последний месяц весны продажи новых автомобилей в России упали на 6,7% по сравнению с маем прошлого года. При этом рыночное падение отмечено в обоих сегментах.

Продажи в массовом сегменте достигли 120 460 единиц, что составляет почти 91% от общего объема реализации. Стоит отметить, что среди ТОП-25 марок всего лишь 6 показали рост продаж. На первом месте по этому показателю остается Geely – реализация автомобилей китайской марки выросла в 3,4 раза. Также хорошую динамику сохраняет китайский Haval (рост в 2,5 раза). А вот среди крупных игроков рынка выделяется чешская Skoda, у которой сохраняется уверенный рост (+16,9%).

Из 21 бренда, которые находятся в отрицательной зоне, наибольший спад продаж зафиксирован у китайского Lifan и японской Honda (-65,9% и -65,2% соответственно). Более чем на 30% сократились объемы реализации в мае у Zotye, Peugeot, Citroen, Chevrolet, Nissan и УАЗа. Отметим также, что падение испытывают корейские KIA (-0,5%) и Hyundai (-6,1%).

Продажи автомобилей премиум-сегмента в прошлом месяце составили 12 012 экземпляров (доля – 9,1%). Большинство (10 из 14) представителей этого сегмента тоже находятся «в минусе». Самое сильное падение наблюдается у Jaguar (-53,2%), чуть «лучше» оно у Cadillac (-49,6%). Также более 40% продаж от уровня мая 2018-го потерял Infiniti.

Рост объемов реализации в премиальном сегменте показывают всего 4 бренда, среди которых и лидер продаж – немецкий BMW (+8%). Более 10% прибавили Jeep и Porsche, а наибольший рост продемонстрировал smart (+78,7%).

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