Динамика продаж автомобилей по сегментам в апреле 2019 года

В апреле нынешнего года продажи новых легковых автомобилей в России составили 137,6 тыс. единиц, показав падение на 2,9% по сравнению с результатом годичной давности. При этом эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в трех сегментах российского рынка наблюдается падение. Причем во всех трех (С, LAV, и SUV) показатель выражен двузначной цифрой (-21,3%; -15,9% и -10% соответственно).

Примечательно, что традиционно самый крупный сегмент российского рынка (SUV) в апреле разделил свое первенство с сегментом B. В этом месяце они показали одинаковые результаты (по 55,9 тыс. шт.), а соответственно заняли одинаковую долю рынка – 40,6%.

Лидером в сегменте SUV остается Hyundai Creta (6 123 шт.; +3,2%). На второе место поднялся Renault Duster (3 620 шт.; +3,3%), на третьей строчке рейтинга – Volkswagen Tiguan (2 847 шт.; -2,5%).

Тройка лидеров в сегменте B: на первом месте – отечественная LADA Granta (12 652 шт.; +69,9%), вторую строчку по объемам продаж занимает LADA Vesta (10 131 шт.; +30,1%), за ней следует KIA Rio (8 509 шт.; -0,2%).

Отметим аналогичную ситуацию с сегментами С и D, которые в апреле тоже имеют на рынке одинаковую долю (7,8%). При этом в С лидируют Skoda Octavia, KIA Ceed и Ford Focus, а в D в тройку самых популярных вошли Toyota Camry, KIA Optima и Mazda6.

Доля оставшихся сегментов не превышает 4%, при этом самый большой рост демонстрирует сегмент А, который вырос на 38,1% (преимущественно за счет роста своего флагмана KIA Picanto, хотя и другие представители этого «малого» класса показывают положительную динамику). Самое большое падение – в сегменте C (-21,3%), где даже тройка лидеров ушла «в минус».

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