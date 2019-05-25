ТОП-10 автомобильных аккумуляторов, которые рекомендуют друзьям

В рамках нового исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные аккумуляторы: мнение автовладельцев» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассчитали индекс потребительской лояльности (NPS) по наиболее популярным брендам автомобильных аккумуляторов, которые в настоящий момент эксплуатируют автовладельцы. В основу расчета заложена формула, которая базируется на результатах ответов респондентов на вопрос*: «Какова вероятность того, что вы порекомендуете бренд используемого вами сейчас аккумулятора своим друзьям, коллегам, знакомым?».

По итогам исследования на первое место по индексу NPS в списке брендов стартерных аккумуляторных батарей вышел немецкий Bosch. Его готовы рекомендовать своим знакомым 73,4% респондентов. Второе место в рейтинге - у отечественной марки «Тюменский Медведь», а третье - у словенского бренда Topla. Их показатели составили 66,7% и 65,7% соответственно. На четвертом месте расположилась VARTA (63,8%), а замыкает пятерку лидеров турецкая марка Mutlu с индексом 59,1%.

Подробности о том, какие еще бренды аккумуляторных батарей выбирают российские автолюбители и какие их качества они считают наиболее важными, а также многое другое – вы найдете в новом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные аккумуляторы: мнение автовладельцев». Данное исследование проводилось путем онлайн-опроса в апреле 2019 года. В нем приняли участие 2500 владельцев автомобилей 2015 года выпуска и старше.

Как отмечают специалисты агентства «АВТОСТАТ», показатель NPS – это не столько оценка качественных характеристик товара и уровня удовлетворенности брендом, сколько оценка самого бренда на перспективу и его коммуникационной составляющей. Чем выше NPS бренда - тем больше позитивной информации о нем транслируют потребители и больше положительной информации о нем получает рынок.

* В зависимости от того, какую балльную оценку указывал респондент при ответе на вопрос, он был отнесен к категории «Критики», «Нейтралы» или «Промоутеры». Показатель NPS рассчитывался как разница между процентным соотношением «Промоутеров» и «Критиков» («Нейтралы» при расчете не учитываются).