Отчет в фокусе

Все готовые отчёты

Горячая новость

В России числится порядка 3 млн премиальных автомобилей
  • 4.04.19 - 10:51

    В России числится порядка 3 млн премиальных автомобилей
Все новости

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Видео

Интервью Дмитрия Чуклинова (ФАС России)
  • 26.04.17

    Интервью Дмитрия Чуклинова (ФАС России)
Все видео

Аналитика

  • 04 апреля

    Российский авторынок в марте вырос на 2%

    Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в марте увеличились на 1,8% и составили 160180 машин. По итогам первых трех месяцев 2019 года российский авторынок остался на прошлогоднем уроне и составил 391650 автомобилей (-0,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Вся аналитика

Свежая статья

Кареты по-корейски («Российская газета»)
  • 04 апреля

    Кареты по-корейски («Российская газета»)
Все статьи

04.04.19 Прочитали 361 раз

Динамика российского авторынка в марте 2019 года

Динамика авторынка России в марте 2019 года

Обзор автомобильного рынка России

29.03.19

PDF, 43 стр.

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

В первый месяц весны 2019 года продажи новых автомобилей в России выросли на 1,8% по сравнению с мартом прошлого года. Массовый сегмент после двух месяцев падения показал положительную динамику (+2,2%). Его продажи достигли 140 221 автомобиля, что составляет 90,9% от общего объема реализации.

Стоит отметить, что среди ТОП-25 брендов-лидеров больше половины (14) показали рост продаж. На первом месте по темпам роста остается Geely – реализация автомобилей китайской марки выросла более чем в 4 раза. Также хорошую динамику сохраняет китайский Haval (+253,2%). Из 11 брендов массового сегмента, продемонстрировавших снижение продаж, наибольший спад зафиксирован у китайского Lifan (-62,8%) и японской Honda (-60%).

Продажи автомобилей премиум-сегмента в марте увеличились на 2,9% и составили 14 007 единиц (доля – 9,1%). Большинство представителей этого сегмента находятся «в плюсе» (8 из 14 марок). Самый большой рост продаж зафиксирован у Genesis, чья реализация увеличилась на 90,5%. На 51,8% выросли продажи Jeep. Остальные марки демонстрируют более «скромные» показатели роста: от +2,7% (Mercedes-Benz) до +46,3% (Volvo). Падение наблюдается у шести брендов: Jaguar (-0,7%), Cadillac (-4,8%), Audi (-8%), Land Rover (-11,8%), Lexus (-30%) и smart (-55,4%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи премиум-сегмент премиум-марки массовый сегмент массовые марки марки-лидеры динамика продаж

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Mercedes-Benz в перспективе может расширить производство в России

сегодня, 17:02

Все новости

Статьи на тему

Geely Auto и Daimler AG объединяют усилия

31 марта 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Mercedes-Benz: открытие завода легковых автомобилей в РФ

вчера, 15:55

Вся инфографика
 