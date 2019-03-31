Динамика российского авторынка в марте 2019 года

В первый месяц весны 2019 года продажи новых автомобилей в России выросли на 1,8% по сравнению с мартом прошлого года. Массовый сегмент после двух месяцев падения показал положительную динамику (+2,2%). Его продажи достигли 140 221 автомобиля, что составляет 90,9% от общего объема реализации.

Стоит отметить, что среди ТОП-25 брендов-лидеров больше половины (14) показали рост продаж. На первом месте по темпам роста остается Geely – реализация автомобилей китайской марки выросла более чем в 4 раза. Также хорошую динамику сохраняет китайский Haval (+253,2%). Из 11 брендов массового сегмента, продемонстрировавших снижение продаж, наибольший спад зафиксирован у китайского Lifan (-62,8%) и японской Honda (-60%).

Продажи автомобилей премиум-сегмента в марте увеличились на 2,9% и составили 14 007 единиц (доля – 9,1%). Большинство представителей этого сегмента находятся «в плюсе» (8 из 14 марок). Самый большой рост продаж зафиксирован у Genesis, чья реализация увеличилась на 90,5%. На 51,8% выросли продажи Jeep. Остальные марки демонстрируют более «скромные» показатели роста: от +2,7% (Mercedes-Benz) до +46,3% (Volvo). Падение наблюдается у шести брендов: Jaguar (-0,7%), Cadillac (-4,8%), Audi (-8%), Land Rover (-11,8%), Lexus (-30%) и smart (-55,4%).