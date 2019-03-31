Какие модели в РФ самые продаваемые в подсегментах SUV?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что сегмент SUV второй год подряд становится крупнейшим на российском рынке. Теперь мы решили рассмотреть его более подробно - в разбивке на подсегменты.

Напомним, что в 2018 году в России было реализовано 729,2 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. Это на 18% превышает показатель 2017 года. Причем на автомобили массового сегмента здесь пришлось 86%, а на премиальные - 14%. Также из всего объема проданных машин 71% - это полноприводные. Соответственно оставшиеся 29% - с приводом на одну ось.

Самым крупным по объемам реализации среди новых SUV стал подсегмент C, доля которого на рынке достигла 42%. В прошлом году в стране было реализовано 309,7 тыс. автомобилей такого класса. Лидером модельного рейтинга здесь стал Volkswagen Tiguan.

В подсегменте SUV (B) за год было продано 207,8 тыс. новых автомобилей, а его доля в общегодовом объеме составила 29%. Первое место здесь занял кроссовер Hyundai Creta, который уже не первый год лидирует в целом по сегменту SUV.

На долю подсегмента SUV (D) приходится почти каждый пятый проданный кроссовер или внедорожник в России, что эквивалентно 140 тыс. единиц. Эксперты отмечают, что SUV (D) показал самую высокую динамику (+40%) среди рассматриваемых подсегментов. При этом бестселлером в этом классе стал Toyota Land Cruiser Prado.

Большим кроссоверам и внедорожникам (подсегмент SUV (E)) досталось лишь 10%. В количественном выражении это составляет 71,8 тыс. экземпляров, а лидирует здесь Toyota Land Cruiser.