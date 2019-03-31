Бестселлеры российского авторынка в 1998 – 2018 годах

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг автомобилей, которые были самыми продаваемыми в России, начиная с 1998 года.

Если вспомнить историю нашего рынка, то рекордсменом по числу титулов является вазовская «Классика», у которой за период с 1998-го по 2018 годы их набралось 10. Все-таки среди представленных моделей она дольше всех продержалась на конвейере.

Ее гегемонию удалось прервать в 2005 – 2006 годах (LADA Samara) и в 2009-м (LADA Priora). А в 2007 – 2008 годах и в 2010-м «классические» автомобили снова взбирались на верхнюю ступень подиума. При этом в последний раз доля продаж «Классики» (в 2010 году – около 8%) уже была вчетверо меньше, чем в 1998 – 1999 годах (свыше 30%). За это время моделей на рынке становилось больше, конкуренция возрастала, поэтому бестселлерам в последние годы остается рассчитывать лишь на долю в 4 – 8%.

С 2011 года на первый план окончательно вышли более «свежие» модели LADA – Kalina, Priora, Granta. Последней даже удалось удерживать титул бестселлера российского рынка на протяжении трех лет подряд.

Как видно, до 2015 года включительно самые продаваемые модели принадлежали одному бренду – отечественной LADA. Но конкуренция со стороны иномарок усиливалась… В 2016 году лидером нашего рынка впервые стал Hyundai Solaris, а год спустя его в этом звании сменил KIA Rio.

В 2018 году звание бестселлера вернулось к LADA – впервые им стала модель Vesta. Но удержать титул будет очень сложно и конкурировать ей придется в первую очередь с «родственницей» - LADA Granta. Она и стоит дешевле, и обновилась совсем недавно, и пополнилась новыми кузовами за счет «Калины». Да и россияне богаче не становятся, а цены на автомобили растут… Скорее всего, нас ожидает интересная борьба за лидерство на авторынке, а через год мы снова подведем ее итоги!