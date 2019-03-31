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Динамика продаж автомобилей по сегментам в январе 2019 года

Динамика продаж по сегментам в январе 2019 года

Обзор автомобильного рынка России

31.01.19

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В первый месяц нынешнего года продажи новых легковых автомобилей в России составили 97,7 тыс. единиц, показав рост на 1,5% по сравнению с результатом января 2018 года. При этом эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что сразу в четырех сегментах российского рынка наблюдается падение.

Традиционно самым крупным сегментом российского рынка остается SUV, который в январе 2019 года показал небольшой рост (+0,6%). За этот период было продано 41,9 тыс. кроссоверов и внедорожников, что составляет 42,8% от общего количества реализованных автомобилей в России. Лидером здесь остается Hyundai Creta (4 187 шт.; +9,2%). На второе место поднялся KIA Sportage (2761 шт.; -10%), сместив на третью строчку Renault Duster (2 338 шт.; -6,9%).

Второй по объему продаж - сегмент В - подрос на 2%. Автомобили этого класса в январе разошлись тиражом в 38 тыс. экземпляров, что эквивалентно доле 38,9%. Тройка лидеров в этом сегменте осталась неизменной: на первом месте - отечественная LADA Granta (7 630 шт.; +43,6%), вторую строчку по объемам продаж занимает LADA Vesta (7 078 шт.; +5,7%), за ней - KIA Rio (6 246 шт.; -5,1%).

На долю сегмента С в январе пришлось 6%. Реализация машин этого класса составила 5,8 тыс. единиц, показав при этом самое существенное падение на рынке (-16,3%). Первую тройку в данном сегменте по-прежнему образуют следующие модели: Skoda Octavia (1 618 шт.; +16,7%), KIA Ceed (1 122 шт.; -41,3%) и KIA Cerato (1 121 шт.; +174,8%).

Отметим также и сегмент D, который в прошлом месяце занял 5,9% рынка, практически сравнявшись по объему с сегментом С. В абсолютном выражении продажи здесь выросли до 5,7 тыс. шт. (+26% по сравнению с январем 2018 года). Доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 3%, при этом самый большой рост продаж отмечается в сегменте А, который вырос более чем вдвое.

, источник: www.autostat.ru

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