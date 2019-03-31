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18.02.19 Прочитали 191 раз

Индекс потребительской лояльности (NPS) среди премиум-брендов

Индекс удовлетворённости NPS

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

PDF, 77 стр.

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В рамках подготовки нового маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев» аналитики агентства «АВТОСТАТ» рассчитали индекс потребительской лояльности (NPS) по 30 самым популярным маркам автомобилей на российском рынке. В основу этого расчета заложена специальная формула, базирующаяся на результатах ответа респондентов на вопрос*: «Какова вероятность того, что вы порекомендуете марку вашего нынешнего автомобиля своим друзьям, коллегам, знакомым?». Индекс NPS важно оценивать не только по своему бренду, а в сравнении с брендами конкурентов и средним значением индекса на рынке.

В 2018 году средний показатель индекса NPS по группе премиальных марок составил 49,2%, что на 13,4% выше, чем годом ранее. Это свидетельствует о росте лояльности автовладельцев к брендам своих автомобилей и готовности их рекомендовать своему близкому кругу общения.

Лидером по индексу потребительской лояльности в 2018 году среди премиальных брендов, как и годом ранее, стал Lexus (53,4%). Вторая и третья строчка ТОПа - у немецких премиальных марок Mercedes-Benz (52,4%) и BMW (51,8%). У остальных участников рейтинга индекс NPS ниже среднего значения.

Как отмечают специалисты агентства «АВТОСТАТ», показатель NPS – это не столько оценка качественных характеристик товара и уровня удовлетворенности брендом, сколько оценка самого бренда на перспективу и его коммуникационной составляющей. Чем выше NPS бренда, тем больше позитивной информации о нем транслируют потребители и тем больше положительной информации о нем получает рынок.

Примечание: в исследовании приняло участие более 3000 владельцев автомобилей 2013 – 2018 гг. выпуска (первые владельцы, автомобили куплены новыми).

* В зависимости от того, какую балльную оценку указывал респондент (при ответе на вопрос), он был отнесен к одной из категорий потребителей («Критики», «Нейтралы» или «Промоутеры»). Показатель NPS рассчитывался как разница между процентным соотношением «Промоутеров» и «Критиков» («Нейтралы» при расчете не учитываются).

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили премиум-марки индекс потребительской лояльности audi bmw land rover lexus mercedes-benz volvo

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