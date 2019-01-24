Отчет в фокусе

Все готовые отчёты

Горячая новость

KIA Rio в 2018 году стал лидером рынка в трех федеральных округах
  • 24.01.19 - 09:58

    KIA Rio в 2018 году стал лидером рынка в трех федеральных округах
Все новости

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Видео

Доклад Владимира Шикина (НБКИ)
  • 20.04.17

    Доклад Владимира Шикина (НБКИ)
Все видео

Аналитика

  • 21 января

    Мировой рейтинг самых продаваемых моделей MPV в 2018 году

    BYD Song Max - самая динамичная в продажах модель 2018 года.

Вся аналитика

Свежая статья

СПИК 2.0 не выдержит двоих («Коммерсант»)
  • 24 января

    СПИК 2.0 не выдержит двоих («Коммерсант»)
Все статьи

24.01.19 Прочитали 162 раз

ТОП-10 самых дорогих автомобильных брендов в мире

Самые дорогие автобренды мира

Рынок транспортных средств в России

31.12.18

MS Excel (xlsx)

от 2 500 руб.

В корзину
Все оперативные данные

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предлагает вашему вниманию рейтинг 10 мировых автомобильных брендов по их стоимости, составленный порталом Brand Finance. При этом половину позиций здесь занимают бренды, представляющие Германию (5), оставшиеся места пришлись на 4 японских и 1 корейский бренд.

Лидер в данном рейтинге остался тот же, что и в 2018 году – Mercedes-Benz, показатель которого превысил 60 млрд долларов. На второй позиции – японская Toyota (52,3 млрд USD). Замыкает первую тройку Volkswagen (41,8 млрд USD), который за счет роста своей стоимости сместил на одну строчку вниз BMW. В свою очередь, стоимость баварского бренда снизилась до 40,5 млрд. А вот Porsche переместился вверх сразу на три позиции – с восьмой на пятую. За год этот бренд стал дороже на 10 млрд. долларов, а его стоимость на начало 2019 года составила 29,3 млрд.

Отметим также, что почти вся десятка лидеров осталась той же, что и в 2018 году. Только из нее вылетел Ford (вместо него появилась Audi, прежде занимавшая 11-е место, а сейчас шагнувшая на 9-ю строчку) и у многих брендов изменились позиции в рейтинге. Так, благодаря скачку Porsche, японскиe Mitsubishi и Honda сместились на одну позицию вниз. В свою очередь, корейский Hyundai улучшил положение в рейтинге. С 7-го на 10-е место опустился японский Nissan.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», оценивая результаты рейтинга, также отметили, что вся десятка вышеупомянутых автобрендов, а также выбывший из нее Ford, входят в ТОП-100 самых дорогих всех брендов мира. При этом лидер автомобильного мира – Mercedes-Benz – в общеотраслевом рейтинге второй год подряд занимает 13-е место.

, источник: www.autostat.ru

Теги: мировой авторынок мировой рейтинг mercedes-benz toyota volkswagen bmw porsche mitsubishi honda hyundai audi nissan ford

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 

Новости на тему

Daimler и BMW будут совместно выпускать компактные автомобили

сегодня, 14:11

Все новости

Статьи на тему

Карлос Гон отказался признать себя виновным в суде в Японии («Ведомости»)

9 января 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка Белоруссии в 2018 году

21 января 2019

Вся инфографика