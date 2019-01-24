ТОП-10 самых дорогих автомобильных брендов в мире

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предлагает вашему вниманию рейтинг 10 мировых автомобильных брендов по их стоимости, составленный порталом Brand Finance. При этом половину позиций здесь занимают бренды, представляющие Германию (5), оставшиеся места пришлись на 4 японских и 1 корейский бренд.

Лидер в данном рейтинге остался тот же, что и в 2018 году – Mercedes-Benz, показатель которого превысил 60 млрд долларов. На второй позиции – японская Toyota (52,3 млрд USD). Замыкает первую тройку Volkswagen (41,8 млрд USD), который за счет роста своей стоимости сместил на одну строчку вниз BMW. В свою очередь, стоимость баварского бренда снизилась до 40,5 млрд. А вот Porsche переместился вверх сразу на три позиции – с восьмой на пятую. За год этот бренд стал дороже на 10 млрд. долларов, а его стоимость на начало 2019 года составила 29,3 млрд.

Отметим также, что почти вся десятка лидеров осталась той же, что и в 2018 году. Только из нее вылетел Ford (вместо него появилась Audi, прежде занимавшая 11-е место, а сейчас шагнувшая на 9-ю строчку) и у многих брендов изменились позиции в рейтинге. Так, благодаря скачку Porsche, японскиe Mitsubishi и Honda сместились на одну позицию вниз. В свою очередь, корейский Hyundai улучшил положение в рейтинге. С 7-го на 10-е место опустился японский Nissan.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», оценивая результаты рейтинга, также отметили, что вся десятка вышеупомянутых автобрендов, а также выбывший из нее Ford, входят в ТОП-100 самых дорогих всех брендов мира. При этом лидер автомобильного мира – Mercedes-Benz – в общеотраслевом рейтинге второй год подряд занимает 13-е место.