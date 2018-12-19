 АВТОСТАТ | Цифра дня: на 3 новых автомобиля – 10 с пробегом

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19.12.18 Прочитали 97 раз

Цифра дня: на 3 новых автомобиля – 10 с пробегом

Соотношение рынка новых и подержанных автомобилей

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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Как установили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России соотношение между продажами новых и подержанных легковых автомобилей составляет 1:3,3. Иными словами на 3 купленных новых машины в нынешнем году приходится 10 с пробегом.

История российского авторынка за последние несколько лет свидетельствует о том, что это не самый минимальный показатель. Например, он чуть выше того, который был в 2017 году (1:3,6). При этом минимум наблюдался в 2016-м, т.е. в самый разгар кризиса, когда на 1 новый купленный автомобиль приходилось 4 подержанных.

В кризисный период вторичный рынок, как правило, чувствует себя лучше, поэтому соотношение между продажами подержанных и новых машин растет. А вот до кризиса наблюдалось обратное, когда в 2013 году на 1 новый реализованный автомобиль пришлось всего лишь 2 с пробегом.

Впрочем, в ближайшие годы вернуться к этим показателям будет маловероятно. Учитывая целый ряд факторов, оказывающих влияние на российский авторынок – как первичный, так и вторичный – наиболее реальным видится соотношение между ними от 1:3 до 1:4.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили вторичный рынок автомобили с пробегом

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