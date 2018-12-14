Что делают автовладельцы, когда попадают в пробки?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили выяснить, как российские автовладельцы предпочитают проводить время, когда попадают в дорожные пробки. В ходе исследования в начале декабря 2018 года был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие более 3 300 респондентов.

Согласно полученным результатам, подавляющее большинство автовладельцев (более 75%) коротают время, слушая в автомобиле радио. Что касается других вариантов ответов, ни один из них не перешагнул порог в 10%. Так, 6% респондентов сказали, что используют время простоев в пробках для медитаций. Чуть меньшее количество (5,6%) опрошенных читают новости в своих смартфонах. А вот порядка 8% автомобилистов заняты развлечениями: 3,9% - поют, а 3,6% - просматривают видеоролики в интернете.

Впрочем, есть и те, кто даже в пробках предпочитает работать, а именно - решать вопросы по телефону, хотя таковых совсем немного (3,1%). Еще 2% респондентов в это время просто общаются в мессенджерах. И всего лишь 0,4% приводят свой внешний вид в порядок, что, по всей видимости, можно считать полезным занятием.

Комментирует редактор отдела испытаний «За рулем» Александр Виноградов:

- Наверное, не буду оригинальным, если скажу, что в пробках я в первую очередь слушаю музыку. Иногда по радио (люблю Rock FM или Maximum), иногда подборку со своего плейлиста. Когда бывает настроение, могу и подпеть.

Если затор становится совсем «неприличным», включаю какой-нибудь фильм. Но делаю это, подчеркиваю, только в совсем уж глухой пробке с долгими простоями на одном месте. Такое случается, когда дороги перекрывают ради не знающих отдыха и покоя слуг народа, спешащих сделать нашу жизнь как можно «комфортнее». Каюсь, в пробках я пользуюсь и телефоном – переписываюсь в мессенджерах или проверяю почту. Но, опять же, стараюсь это делать в неподвижном автомобиле.