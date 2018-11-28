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Динамика продаж автомобилей по сегментам в октябре 2018 года

Динамика продаж по сегментам в октябре 2018 года

Обзор автомобильного рынка России

30.10.18

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В октябре нынешнего года продажи новых легковых автомобилей в России составили 148,5 тыс. единиц, показав рост на 9% по сравнению с результатом октября 2017 года. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что положительная динамика наблюдается в большинстве сегментов, за исключением пикапов и С.

Традиционно самым крупным сегментом российского рынка остается SUV. Так, в прошлом месяце было продано 65,7 тыс. кроссоверов и внедорожников, что составляет 44,3% от общего количества реализованных автомобилей в России (+11,8%). Лидерство здесь удерживает Hyundai Creta (5 856 шт.; -9,3%), за которым следуют Renault Duster (3 877 шт.; -4,4%) и Volkswagen Tiguan (3 309 шт.; +24,3%).

На втором месте находится сегмент В, доля которого за прошлый месяц составила 36,1%. Автомобили этого класса в октябре разошлись тиражом в 53,7 тыс. экземпляров (+4,5%). Лидируют тут две отечественные модели LADA – Vesta (10 668 шт.; +60,9%) и Granta (10 269 шт.; +25,1%). А замыкает тройку лидеров KIA Rio (7 899 шт.; -10%).

Далее следует сегмент С, на долю которого в октябре пришлось 6,6%. Реализация машин этого класса составила 9,8 тыс. единиц, показав при этом незначительное падение продаж (-0,2%). Первую тройку в сегменте С образуют следующие модели: KIA Ceed (2 078 шт.; +48,6%), Skoda Octavia (1 942 шт.; -9,2%) и KIA Cerato (1 755 шт.; +155,5%).

Отметим также и сегмент D (9,3 тыс. шт.), который в октябре фактически сравнялся с сегментом С по объему продаж, заняв 6,3% российского авторынка. Доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 3%.

, источник: www.autostat.ru

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