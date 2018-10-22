Какие каналы рекламы используют российские автодилеры?

В исследовании российского авторитейла, оценивая коммуникационные показатели работы компаний, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, какие оффлайн-каналы рекламной активности чаще других используют автодилеры.

Исследование показало, что ведущие* игроки российского авторитейла наибольший акцент делают на трех рекламных каналах: POS-материалах, SMS-рассылках, BTL-акциях. Их в качестве наиболее популярных указали при опросе около 90% респондентов. При этом на первое место по предпочтениям участники опроса поставили POS-материалы: 89,7% опрошенных респондентов считают, что буклеты, а также сувенирная продукция, распространяемые в точках продаж – лучшая реклама. На второй строчке рейтинга – SMS-рассылка, которую назвали 89,4% респондентов. Далее в предпочтении дилеров – комплекс BTL (87,3%), который является достаточно дорогостоящим, но достаточно эффективным. За радио проголосовали 79,5% респондентов, за наружную рекламу – 76,4%.

Классический инструментарий для информирования о своих продуктах, продажах и услугах - рекламу в печатных СМИ и на телевидении – в 2017 году выбирали реже: примерно половина (48%) участников опроса высказалась за печатные СМИ, еще около трети считали эффективной ТВ-рекламу (37,5%). Примерно 19,6% респондентов сообщили, что предпочитают какие-то иные инструменты продвижения товаров и услуг.

При более детальном рассмотрении можно заметить, что предпочтения дилеров при выборе оффлайн-канала рекламной активности в 2017 году зависели от ряда дополнительных факторов. Так, например, эксперты отметили, что для продвижения и премиальных, и массовых марок дилеры в прошлом году использовали широкий спектр предлагаемого рынком рекламного инструментария. Тем не менее, по большинству основных каналов рекламной активности дилеры массовых марок вели себя всегда чуть более активно, чем премиальных. Особенно это заметно на примере участия в ТВ-рекламе (43,6% по сравнению с 15,3% у «премиум»). В свою очередь «премиум-сегмент» чуть более активно, чем дилеры массовых марок, проявлял себя в печатных СМИ.

Более подробная информация об этом исследовании содержится в новом маркетинговом отчете «Российский авторитейл 2017. Основные показатели и эффективность деятельности», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

* Результаты опроса автодилеров в рамках проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2018» , всего участвовало около 500 дилерских центров, осуществляющих продажи и обслуживание легковых автомобилей в РФ.