Динамика авторынка России за 9 месяцев 2018 года

В январе – сентябре нынешнего года продажи новых автомобилей в России выросли на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом оба сегмента – и массовый и премиальный – показали рост на 16,3% и 6,5% соответственно.

Объем реализации автомобилей массовых марок за отчетный период составил 1 млн 134,3 тыс. единиц, что соответствует доле в 91,2%. Отметим, что 18 производителей из ТОП-25 марок-лидеров в этом сегменте показали положительную динамику. Лучший результат продемонстрировала Honda, реализация машин которой выросла в 3,5 раза. Более чем в два раза увеличились продажи у Zotye и Mitsubishi.

Однако у 7 брендов продажи по итогам 9 месяцев 2018 года ушли в «минус». Так, менее 1% потеряли Chery и Lifan. Отрицательную динамику также продемонстрировали УАЗ (-5,8%), Chevrolet (-7,1%), Citroen (-14%), Datsun (-22%) и Ravon (-44,5%).

Продажи премиальных автомобилей составили 110 тыс. единиц, заняв 8,8% рынка. Из 14 представителей этого сегмента, 10 показали положительную динамику. Лучший результат в этом плане принадлежит Genesis, реализация машин которого выросла на 74,5%. На втором месте – MINI с динамикой 51,6%. Рост продаж остальных премиум-марок с января по сентябрь нынешнего года составляет менее 20%. При этом на третьей строчке располагается BMW (+19,6%), а наименьший рост в 2,8% продемонстрировал Mercedes-Benz. Напомним, что оба бренда являются крупнейшими игроками в российском премиальном сегменте.

Отрицательную динамику за отчетный период показали такие премиум-бренды, как Smart (-1,7%), Infiniti (-8%) и Audi (-9%). Но сильнее всех здесь «отличился» Cadillac, продажи которого упали примерно на четверть.