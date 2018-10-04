 АВТОСТАТ | Динамика авторынка России за 9 месяцев 2018 года

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 33 дней

подробнее

Отчет в фокусе

Все готовые отчёты

Горячая новость

В России наблюдается рост продаж кабриолетов
  • 4.10.18 - 11:26

    В России наблюдается рост продаж кабриолетов
Все новости

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Видео

Доклад Олега Маркова (ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ»)
  • 17.04.17

    Доклад Олега Маркова (ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ»)
Все видео

Аналитика

  • 04 октября

    Российский авторынок в сентябре снизил темпы роста

    Продажи автомобилей выросли на 6,2% и составили 157371 единицу.

Вся аналитика

Свежая статья

Автомобилисты почувствовали себя ближе к пешеходам («Коммерсант»)
  • 04 октября

    Автомобилисты почувствовали себя ближе к пешеходам («Коммерсант»)
Все статьи

04.10.18 Прочитали 763 раз

Динамика авторынка России за 9 месяцев 2018 года

Динамика авторынка России в январе - сентябре 2018 года

В январе – сентябре нынешнего года продажи новых автомобилей в России выросли на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом оба сегмента – и массовый и премиальный – показали рост на 16,3% и 6,5% соответственно.

Объем реализации автомобилей массовых марок за отчетный период составил 1 млн 134,3 тыс. единиц, что соответствует доле в 91,2%. Отметим, что 18 производителей из ТОП-25 марок-лидеров в этом сегменте показали положительную динамику. Лучший результат продемонстрировала Honda, реализация машин которой выросла в 3,5 раза. Более чем в два раза увеличились продажи у Zotye и Mitsubishi.

Однако у 7 брендов продажи по итогам 9 месяцев 2018 года ушли в «минус». Так, менее 1% потеряли Chery и Lifan. Отрицательную динамику также продемонстрировали УАЗ (-5,8%), Chevrolet (-7,1%), Citroen (-14%), Datsun (-22%) и Ravon (-44,5%).

Продажи премиальных автомобилей составили 110 тыс. единиц, заняв 8,8% рынка. Из 14 представителей этого сегмента, 10 показали положительную динамику. Лучший результат в этом плане принадлежит Genesis, реализация машин которого выросла на 74,5%. На втором месте – MINI с динамикой 51,6%. Рост продаж остальных премиум-марок с января по сентябрь нынешнего года составляет менее 20%. При этом на третьей строчке располагается BMW (+19,6%), а наименьший рост в 2,8% продемонстрировал Mercedes-Benz. Напомним, что оба бренда являются крупнейшими игроками в российском премиальном сегменте.

Отрицательную динамику за отчетный период показали такие премиум-бренды, как Smart (-1,7%), Infiniti (-8%) и Audi (-9%). Но сильнее всех здесь «отличился» Cadillac, продажи которого упали примерно на четверть.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили премиум-марки массовые марки массовый сегмент премиум-сегмент динамика продаж легкие коммерческие автомобили zotye mitsubishi chery lifan уаз chevrolet citroen datsun ravon genesis mini bmw mercedes-benz

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Более 450 легких коммерческих автомобилей Peugeot и Citroen попали под отзыв в России

вчера, 14:14

Все новости

Статьи на тему

Что появится на автомобильном рынке в сентябре? («Автостат»)

5 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Какие автомобили покупают жители российских городов-миллионников?

17 сентября 2018

Вся инфографика