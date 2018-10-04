 АВТОСТАТ | Российский авторынок в сентябре вырос на 6%

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Российский авторынок в сентябре вырос на 6%

Российский авторынок в сентябре вырос на 6%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам сентября увеличились на 6,2% и составили 157371 машину. За девять месяцев 2018 года российский авторынок вырос на 14,9% до 1 млн 297 тыс. 432 автомобиля, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, в сентябре рынок продолжил демонстрировать положительную динамику, несмотря на высокую базу прошлого года. В свете текущего состояния рынка и ожидаемого увеличения НДС с января будущего года АЕБ обновил свой прогноз на 2018 год, согласно которому российский авторынок может вырасти на 13% к прошлому году до 1,8 млн автомобилей.

Лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 31173 автомобиля LADA, что на 10% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 18911 машин (+1%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 16100 проданных автомобилей, что на 1% больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Toyota – автомобили этой марки выбрали 11239 покупателя (+48%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Renault, чьи продажи составили 10398 машин (-18%).

В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам сентября также вошли Volkswagen (9364 шт., +16%), Nissan (7840 шт., +18%), Skoda (7777 шт., +34%), Ford (4644 шт., 0%) и ГАЗ (4548 шт., -11%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи обзор рынка автомобилей

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