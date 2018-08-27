Динамика продаж автомобилей по сегментам в июле 2018 года

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2018 года в России было реализовано 133,2 тыс. новых легковых автомобилей, что на 10,6% больше, чем в июле 2017 года. При этом падение отмечено у сегментов B (-0,1%) и C (-2,6%), входящих в тройку лидеров российского рынка по объему реализации.

Самым крупным рыночным сегментом в нашей стране является SUV. На долю кроссоверов и внедорожников в июле 2018 года пришлось 41,6% от общих продаж новых легковых автомобилей, что в количественном выражении составляет 55,4 тыс. единиц (+20,5%). Лидером продаж в этом сегменте остается Hyundai Creta, результат которого вырос на 65,8% и составил 5 309 единиц. В тройку лидеров также вошли Renault Duster (3 036 шт.; -4,3%) и Toyota RAV4 (2 988 шт.; +11,8%).

На втором месте российского рынка находится сегмент B, доля которого за прошлый месяц составила 38,3%. Автомобили этого класса за отчетный период разошлись тиражом в 51 тыс. единиц (-0,1%). Лидером этого сегмента в прошлом месяце стала LADA Vesta, достигшая показателя в 8 991 экземпляров (+38,5%). Также в тройке лидеров находятся KIA Rio (7 801 шт.; -7,7%) и LADA Granta (7 599 шт.; -6,6%).

Третью строчку занимает сегмент C, на долю которого пришлось 6,8%. В июле реализация машин этого класса составила 9 тыс. единиц, показав падение на 2,6%. Среди моделей тут лидирует Skoda Octavia (1 832 шт.; -6,5%), KIA Cee'd (1 682 шт.; +32,2%) и Nissan Almera (1 390 шт.; -19%).

Стоит отметить также и сегмент D, который в июле занял более 5% российского авторынка с результатом в 7,4 тыс. единиц. Доля каждого из оставшихся сегментов составляет менее 4%.