 АВТОСТАТ | Какие автомобили на «механике» предпочитают россияне?

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20.08.18 Прочитали 659 раз

Какие автомобили на «механике» предпочитают россияне?

ТОП-10 продаж легковых автомобилей с МКП в России в январе-июле

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в России за 6 месяцев 2018 года и составило рейтинг самых продаваемых моделей с механической трансмиссией.

Согласно результатам исследования, в 1 полугодии 2018 года самым популярным автомобилем, оснащенным механической трансмиссией, стала LADA Vesta, реализация которого выросла на 48,9% и составила 44 750 экземпляров. На второй позиции – LADA Granta с результатом 42 884 автомобиля (+7,4%). На третьей строчке располагается еще одна модель LADA – универсал Largus, обладателями которого стали 20 989 россиян. Стоит отметить, что эта модель по итогам первого полугодия показала в ТОП-10 лучшую динамику продаж (+53,3%). Замыкают пятерку лидеров следуют KIA Rio (18 823 шт.; -10,1%) и Renault Duster (18 166 шт.; +6,9%).

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», всего за 6 месяцев 2018 года в России было реализовано 351 211 новых легковых автомобилей с МКП. Большинство моделей, входящих в ТОП-10 нашего рейтинга, показывают положительную динамику. Исключение составляют уже упомянутый KIA Rio и Chevrolet Niva, реализация которого упала на 1,6%.

Напомним, ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг марок по продажам автомобилей с механической КП в России.

, источник: www.autostat.ru

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