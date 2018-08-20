 АВТОСТАТ | ТОП-10 марок по продажам автомобилей с «механикой» в 1 полугодии в РФ

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ТОП-10 марок по продажам автомобилей с «механикой» в 1 полугодии в РФ

МКП

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 6 месяцев 2018 года в России было реализовано немногим более 350 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных механической коробкой передач. Этот результат на 15% больше, чем в январе – июне 2017 года.

Самой популярной маркой продаваемых машин с МКП является отечественная LADA – за отчетный период россияне приобрели 154 тыс. таких автомобилей (+22,1%). Следом за ней, но с большим отставанием, идет Renault, продажи которой за 6 месяцев составили 51,6 тыс. единиц (+14,3%). На третьей строчке находится KIA с результатом 23,9 тыс. реализованных экземпляров и падением на 7,5%. В пятерку лидеров также вошли Hyundai (21,4 тыс. шт.; +8,6%) и Volkswagen (15,9 тыс. шт.; +29,5%).

Помимо перечисленных марок, в ТОП-10 по продажам автомобилей с механической трансмиссией по итогам 1 полугодия 2018 года в РФ попадают: Skoda (15 тыс. шт.; +15,1%), Chevrolet (14,2 тыс. шт.; -1,6%), Nissan (12,9 тыс. шт.; +8,3%), УАЗ (9 тыс. шт.; +3,1%) и Datsun (7 тыс. шт.; -3,7%).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что доля продаж новых легковых автомобилей, оснащенных МКП, за отчетный период составила 44,5% от всего объема российского рынка.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили марки-лидеры lada renault kia hyundai volkswagen skoda chevrolet nissan уаз datsun

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