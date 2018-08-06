 АВТОСТАТ | Динамика авторынка в июле 2018 года

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Динамика авторынка в июле 2018 года

Динамика авторынка России в июле 2018 года

Российский авторынок продолжает демонстрировать положительную динамику даже в период летних отпусков. Так, в июле текущего года продажи новых автомобилей в нашей стране выросли на 10,6% по сравнению с июлем 2017 года.

Оба сегмента – массовый и премиальный – показали рост на 11,3% и 6,5% соответственно. Продажи автомобилей массовых марок составили 125,2 тыс. единиц, что составляет 91,3% от общего объема реализации. Отметим, что среди ТОП-25 марок-лидеров 17 в этом сегменте показали положительную динамику. Лучше всего эти показатели у Zotye, продажи которой выросли почти в 5 раз. Более чем вчетверо увеличились продажи у Honda и в 2,3 раза – у Mitsubishi. Однако у 8 брендов продажи по итогам июля ушли в «минус». Так, более 10% потеряли Chery (-16,5%), Chevrolet (-19,3%), Datsun (-26,8%) и Citroen (-32,7%).

Продажи в премиум-сегменте за отчетный период увеличились на 6,5% почти до 12 тыс. автомобилей, а его доля составила 8,7%. Из 14 представителей этого сегмента 9 находятся в «плюсе». Самый большой рост продаж у Genesis, реализация которого выросла в 3,1 раза. Остальные марки демонстрируют более скромные цифры роста – от 1,4% до 39,6%. А вот у пяти брендов из премиум-сегмента продажи упали: Audi (-2,3%), Cadillac (-4,6%), Land Rover (-6,7%), Infiniti (-12%) и Smart (-60,8%).

, источник: www.autostat.ru

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