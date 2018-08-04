 АВТОСТАТ | Доля полного привода в продажах SUV на российском рынке

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Доля полного привода в продажах SUV на российском рынке

Доля полного привода в продажах SUV в 1 полугодии 2018 года

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года в России было продано 338,6 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. При этом доля машин с полным приводом в этом объеме составила 70,5%. Эксперты агентства провели исследование и выяснили, как этот показатель распределяется по брендам из числа присутствующих на российском рынке.

Отмечено, что у целого ряда марок (Lifan, Chery, Zotye, FAW, DFM, Brilliance, HTM, Chrysler) в линейке продаваемых SUV полноприводные модели вообще отсутствуют. У других – напротив, все реализуемые на рынке кроссоверы и внедорожники имеют в наличии полный привод (LADA, Chevrolet, УАЗ, Land Rover, Subaru, Honda, Infiniti, Porsche, Jaguar, Cadillac, Foton).

У остальных брендов мы решили выделить долю полного привода помодельно (но только в тех моделях, реализация которых за январь – июнь превысила 500 шт.). Выяснилось, что в продажах таких автомобилей, как Volvo XC 90, KIA Sorento, Nissan Murano и некоторых других доля полного привода составляет не менее 80%. У Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander она находится в интервале от 50 до 80%. А у таких моделей, как Skoda Yeti, Suzuki Vitara, Nissan Qashqai – ниже 50%.

, источник: www.autostat.ru

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