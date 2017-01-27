Самые продаваемые иномарки в России

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили рейтинг самых продаваемых новых легковых иномарок в России по итогам 2016 года.

Лидером этого рейтинга снова стал Hyundai Solaris, который к тому же впервые в истории получил звание и самой продаваемой модели в стране. В прошлом году показатель корейского бестселлера составил 90,4 тыс. единиц, что на 22% меньше, чем в 2015 году. На втором месте располагается соплатформенный KIA Rio, результат которого достиг 87,7 тыс. автомобилей (-9,7%). Третью позицию занимает седан Volkswagen Polo, продажи которого выросли на 5,1% (до 47,7 тыс. шт.).

На четвертом месте располагается кроссовер Renault Duster (44 тыс. шт.; +0,2%). Замыкает пятерку лидеров еще один кроссовер – Toyota RAV4 (30,6 тыс. шт.; +12,9%). В ТОП-10 российского рынка иномарок в минувшем году также попали: Chevrolet Niva (29,8 тыс. шт.; -4,9%), Renault Logan (29,6 тыс. шт.; -28,4%), Renault Sandero (28,6 тыс. шт.; -5,5%), Toyota Camry (28,1 тыс. шт.; -6,9%) и Skoda Rapid (25,9 тыс. шт.; +5,6%).

Отметим также, что по итогам 2016 года продажи иномарок в нашей стране в общей сложности составили 1,03 млн единиц (-14,6%), что соответствует доле в 78,4%. При этом год назад данный показатель был равен 80,7%.