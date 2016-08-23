Парк LCV в России: ключевые цифры

По состоянию на 1 июля 2016 года в России насчитывается 3,95 млн легких коммерческих автомобилей (LCV). Средний возраст этого парка составляет 13,7 лет, причем более трети (39%) автомобилей – старше 15 лет. Доля иномарок здесь составляет намного меньше половины парка – 37%. Практически каждый четвертый легкий коммерческий автомобиль принадлежит юридическому лицу. Порядка 28% LCV оснащены дизельными двигателями. Соответствуют стандартам «Евро-4» (и выше) – лишь 20%.

Самый крупный из региональных парков легкой коммерческой техники – московский. В столице начитывается 284 тыс. таких автомобилей, в Московской области – 212,4 тыс. единиц. Из нестоличных регионов самым крупным парком LCV обладает Приморский край (193,8 тыс. шт.). В пяти субъектах РФ (Москва, Подмосковье, Приморский край, Краснодарский край, Санкт-Петербург) числится около 1 млн единиц – четвертая часть всех легких коммерческих автомобилей России.

Что касается марочной структуры парка LCV, то более половины его составляют автомобили двух отечественных брендов – ГАЗ (1531,1 тыс. шт.) и УАЗ (684,4 тыс. шт.). Из иномарок бесспорный лидер – Toyota (272,5 тыс. шт.). В ТОП-10 этого парка также входят иностранные Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Hyundai, Fiat и российский ИЖ.