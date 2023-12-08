На покупку легковых автомобилей в России потрачено более 7 трлн рублей

В ходе прошедшего недавно онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка» эксперты агентства «АВТОСТАТ» сообщили о том, сколько денег потратили жители РФ на покупку легковых автомобилей.

Так, по итогам 10 месяцев 2023 года данные затраты составили 7 трлн 257 млрд рублей. Это на 57% больше, чем за январь – октябрь прошлого года.

Третья часть от этой суммы ушла на новые машины (2 трлн 416 млрд рублей). Соответственно, оставшиеся две трети – это деньги, потраченные на подержанные автомобили (4 трлн 841 млрд рублей).

Также эксперты агентства отмечают, что в обоих случаях затраты россиян по отношению к показателям годичной давности выросли. Если по новым машинам они увеличились на 97%, то по автомобилям с пробегом – на 43%.

Фото: АВТОСТАТ