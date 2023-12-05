В ноябре российский рынок автокредитования вернулся к падению

Повышение ключевой ставки по кредитам со стороны Центробанка (до 15%), случившееся в конце октября 2023 года, начинает все больше сказываться на выдаче автокредитов. Но если в октябре это тогда еще грозящее повышение слегка подстегнуло рынок автокредитования и обернулось положительной динамикой, то в ноябре, напротив, начало работать «в минус». Об этом во время онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги ноября 2023 года» рассказали Сергей Удалов (агентство «АВТОСТАТ») и Станислав Сухов (Frank RG). Они отметили, что новые ставки банков, прежде позволявшие приобретать автомобили в кредит, фактически превратились в заградительные.

Сергей Удалов отметил, что по новым автомобилям автокредитование показало в ноябре снижение на 5% по отношению к октябрю (в количественном выражении) и на 12% (в рублевом). По словам эксперта, такая разница в динамике – это результат того, как поменялась структура автокредитования: в ноябре россияне стали брать в кредит более дешевые машины.

По автомобилям с пробегом ситуация похожая – там тоже отмечается падение по отношению к октябрю. Но цены на вторичном рынке меняются медленнее, и здесь такой разницы в динамике нет: падение выдачи автокредитов как в штуках, так и в деньгах составило 10%.

Эксперт полагает, что снижение объемов на рынке автокредитования в ближайшие месяцы станет устойчивым трендом. Впрочем, результаты декабря могут быть немного лучше ноябрьских: здесь может сыграть роль то, что декабрь – последний месяц года, и у дилеров есть определенные обязательства по выкупу автомобилей (в расчете на получение бонусов по итогам года).

Сергей Сухов, представляющий Frank RG (агентство, поставляющее аналитику на рынке финансовых услуг) напомнил, что совсем скоро, 15 декабря, состоится очередное заседание Центробанка, результатом которого, вероятно, будет очередное повышение ключевой ставки. К этому его подталкивают инфляционные процессы в России. Также представители Центробанка уже и сами делали официальные заявления, что из-за огромной закредитованности населения жесткая кредитная политика будет сохраняться в стране в ближайшие месяцы и возможно даже весь 2024 год.

Учитывая это, стоит ожидать дальнейшего сжатия рынка автокредитования, что может оказать влияния и на сам авторынок. О предварительных итогах данной тенденции наши эксперты расскажут уже 14 февраля 2024 года – в рамках форума «Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы». Более подробная информация об этом и условия регистрации доступны тут.

Фото: АВТОСТАТ