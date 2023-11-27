СМИ: программа льготного автокредитования приостановлена до 2024 года

Крупные банки исчерпали лимиты финансирования на льготные автокредиты и в 2023 году больше не смогут выдать кредит со скидкой на машины с двигателем внутреннего сгорания. Дополнительное финансирование в 1,2 млрд рублей было выделено в ноябре, но традиционно инструмент пользуется высоким спросом: 5 млрд рублей в начале года ушли за 1,5 месяца, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в авторитейле и среди банков. В Минпромторге отрицают остановку программы и еще в середине ноября рассчитывали, что она сгладит наметившееся падение российского авторынка на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ. Льготные автокредиты вернутся не раньше 2024 года – по данным издания, новых средств до этого момента не будет.

По словам исполнительного директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова, средства на льготные автокредиты традиционно быстро расходятся. При этом остановка выдач льготных автокредитов, вероятно, сильно не скажется на рынке, поскольку вряд ли большая часть аудитории будет выжидать перезапуска в следующем году: «Хотя, конечно, есть определенная часть покупателей, которые ожидают скидок».

Напомним, в начале ноября правительство РФ приняло решение увеличить скидку на покупку российских электромобилей в рамках программы льготного автокредитования с 25 до 35%, а также расширить число категорий граждан, которые могут участвовать в этой программе. Так, теперь получить льготные автокредиты смогут и граждане с инвалидностью. Также программа продолжит действовать в том числе для учителей, медицинских работников, участников специальной военной операции и членов их семей.

В программе участвуют автомобили производства АВТОВАЗ, УАЗ, ГАЗ, Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 млн рублей, а также электромобили Evolute и «Москвич 3е». Базовая скидка на автомобиль в рамках программы составляет 20%, для жителей Дальнего Востока – 25%. На электромобили теперь она будет составлять 35%, но не более 925 тыс. рублей.

Фото: АВТОСТАТ