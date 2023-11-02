«АВТОСТАТ Оперативка»: что будет с автокредитованием вследствие решения ЦБ?

7 ноября, в 10-00 по московскому времени, пройдет очередной онлайн-эфир «АВТОСТАТ Оперативка», на котором наши эксперты подробно расскажут об итогах авторынка в октябре 2023 года. Кроме Сергея Целикова и Сергея Удалова, на этом мероприятии выступит и приглашенный спикер – Дарья Тимченко из компании еКредит.

Поскольку авторынок и автокредитование связаны самым тесным образом, многих интересуют, что будет происходить с в этой сфере после недавнего повышения ключевой ставки Центробанка до 15%. Чем обернется это как для автокредитов, так и для самого авторынка? Поэтому в своем выступлении Дарья Тимченко уделит особое внимание следующим вопросам:

1. Влияют ли изменения ключевой ставки на автокредитование? Динамика по году в еКредит.

2. Прогнозы автокредитного рынка на 2024 год.

3. Риски и руководства к действию.

Также в рамках этих пунктов будет представлен график изменения заявок и уровня одобрения в еКредит на фоне ключевой ставки.

Зарегистрироваться для участия в онлайн-эфире «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России: итоги октября 2023 года» и узнать больше о тенденциях автокредитования, рынка, импорта и многом другом, вы можете здесь: autostat.media/operativka.

Фото: АВТОСТАТ