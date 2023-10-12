Что ждет автобизнес после вступления в силу ФЗ № 353 «О потребительском кредите»?

На прошедшем форуме «CarX: революция в автобизнесе», организованном агентством «АВТОСТАТ», поднималась тема Федерального закона № 353 «О потребительском кредите» (редакция 359-ФЗ).

С 21 января 2024 года вступит в силу закон № 359-ФЗ, который направлен на внесение изменений в ФЗ № 353 «О потребительском кредите». Он предусматривает увеличение так называемого «периода охлаждения» у страховых продуктов до 30 дней. Об этом рассказала заместитель генерального директора «Д2 Страхование» Ольга Васильева. Теперь в течение этого времени заемщик имеет право отказаться от договоров личного страхования или заключенного в целях обеспечения кредита. Также станет возможным отказаться от любой услуги, навязанной дилерским центром, но только в том случае, если клиент не успел ей воспользоваться. И если до вступления поправок эти вопросы можно решить только в судебном порядке, то потом достаточно обратиться в банк, который обязан вернуть денежные средства в полном объеме.

В связи с этим у банков, страховых компаний и дилерских центров встал вопрос о том, какие продукты клиенты будут возвращать в меньшей степени и какие из них действительно нужны автовладельцам.

Независимый эксперт Олег Зевакин считает, что таким продуктом может стать так называемая «продленная и техническая гарантия». Автовладельцы как никогда нуждаются в защите своего транспортного средства и продлении срока его эксплуатации. Это связано с повышением цен на автомобили – купить машину становится все сложнее.

Китайские бренды все больше завоевывают российский рынок, но потребитель еще относится к ним настороженно, считает Олег Зевакин. В России не хватает такого продукта для китайских автомобилей. Главные преимущества продленной и технической гарантии – высокая ценность за счет защиты технически сложного объекта, минимальная доля расторжения, узкопрофильные консультации по техническим вопросам. Кроме того, расходы на ремонт несет оператор гарантии, а не клиент.

Фото: АВТОСТАТ