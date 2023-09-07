На покупку легковых автомобилей россияне потратили 4,5 трлн рублей

В ходе прошедшего недавно онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка» эксперты агентства «АВТОСТАТ» сообщили о том, сколько денег ушло у жителей РФ на покупку легковых автомобилей.

Так, по итогам 7 месяцев 2023 года эти затраты составили 4 трлн 558 млрд рублей. Почти 30% от этой суммы было потрачено на новые машины (1 трлн 352 млрд рублей). Соответственно оставшиеся чуть более 70% – это деньги, потраченные на подержанные автомобили (3 трлн 206 млрд рублей).

Также эксперты агентства отмечают, что в обоих случаях затраты россиян по отношению к показателям годичной давности выросли. Если по новым машинам они увеличились на 45%, то по автомобилям с пробегом – на 44%.

О причинах этого вы можете узнать после просмотра видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», которая доступна здесь.

Фото: АВТОСТАТ