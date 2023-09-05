У АВТОВАЗа появился собственный банк

АВТОВАЗ объявил о запуске в России нового банка – АО «Авто Финанс Банк» (создан на базе АО «РН-Банк», который АВТОВАЗ приобрел летом 2023 года). Стратегия банка теперь значительно расширена, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Оставаясь одним из лучших специализированных на автокредитовании розничных онлайн-банков России и продолжая предоставлять финансирование на приобретение новых автомобилей и автомобилей с пробегом клиентам физическим лицам, услуги факторинга для крупнейших автопроизводителей по финансированию дилерского склада, банк будет активно развиваться и наращивать как объемы корпоративного бизнеса, включая финансирование поставщиков компонентов для поддержки и восстановления российской автомобильной промышленности, так и предложит новые сервисы частным клиентам (срочные депозиты, платежные сервисы и другие финансовые услуги).

Как заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, АВТОВАЗ, как акционер банка, ставит перед «Авто Финанс Банком» амбициозные цели по увеличению к 2030 году кредитного портфеля розничных клиентов и прибыли в 7 раз.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ принял решение о переносе производства всего семейства LADA Largus из Тольятти в Ижевск. Проект переноса планируется завершить во втором квартале 2024 года, а уже в конце нынешнего года на предприятии «ЛАДА Ижевске» планируется выпустить опытную партию электромобиля e-Largus. Кроме того, в августе – сентябре 2024 года АВТОВАЗ планирует начать производство нового седана бизнес-класса LADA Aura.

Между тем, в настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового семейства сегмента «В» на глобальной платформе XJO. Производство новинки, которая получит название LADA Iskra, должно начаться в конце 2024 года на заводе компании в Тольятти, а продажи стартуют в первом квартале 2025-го. Новое семейство будет выпускаться в трех вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. При этом LADA Iskra будет представлена на рынке параллельно с более компактной и бюджетной LADA Granta и со временем полностью заменит эту модель в линейке АВТОВАЗа: производство LADA Granta планируется завершить к 2027 году. Кроме того, на конец 2025 года намечен дебют кроссовера на платформе LADA Vesta.

Фото: АВТОВАЗ