В августе российский рынок автокредитования пошел на спад

Рынок автокредитования по-прежнему показывают положительную динамику по сравнению с прошлым годом – как в количественном, так и в денежном выражении. Это касается как новых легковых автомобилей, так и автомобилей с пробегом. Об этом сообщил сегодня во время онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России: итоги августа 2023 года» исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Несмотря на рост выдачи автокредитов по сравнению с прошлым годом, в августе их количество заметно снизилось (по сравнению с июлем). Эксперты это связывают с тем, что последняя неделя июля на рынке автокредитов была довольно активная из-за предстоящего повышения ставок утилизационного сбора (с 1 августа) и роста цен на машины. Кроме того, Сергей Удалов отмечает, что рынок автокредитования способствует более точной картине на самом авторынке. Так как в начале покупатель оформляет кредит, а уже после забирает автомобиль из дилерского центра и ставит его на учет.

В августе 2023 года количество выданных кредитов* по новым автомобилям выросло в 2 раза по сравнению с августом прошлого года. А если смотреть в денежном выражении, то в 2,6 раза. За первые 8 месяцев 2023 года объем выданных автокредитов на новые машины увеличился на 70%, а в деньгах – на 89%.

Что касается выдачи автокредитов на автомобили с пробегом, то их число в августе 2023 года превысило прошлогодний показатель на 35%, а в деньгах – на 76%. С января по август объем выданных автокредитов на подержанные машины в количественном выражении вырос на 76%, а в денежном – на 125%.

О том, какие регионы лидируют по объемам выданных автокредитов можно узнать, посмотрев запись онлайн-трансляции на канале Автостат ТВ.

* На основе данных ведущих автокредитных банков (кроме ВТБ и Сетелем) и совместного мониторинга ситуации АВТОСТАТ + Frank RG.

Фото: АВТОСТАТ