Инвестгруппа «Инсайт» купила лизинговую «дочку» Renault

Инвестиционная группа «Инсайт» стала владельцем лизинговой компании «РНЛ Лизинг», которой ранее владел французский банк RCI Banque SA, принадлежащий группе Renault. Стоимость и условия сделки стороны не раскрывают. По данным ЕГРЮЛ, номинальная стоимость «РНЛ Лизинг» составляет 35 млн рублей, пишет газета «Коммерсант».

В ГК «Инстайт» напомнили, что уже работают во всех сегментах финансового лизинга легковых автомобилей: МСБ, корпоративные парки, такси, прокат, дилеры, каршеринг. В части фондирования компания собирается самостоятельно привлекать средства на рынке.

Согласно информации на сайте компании, она занимается лизингом пассажирских транспортных средств и легких коммерческих автомобилей. «Приобретение «РНЛ Лизинг» – это, с одной стороны, усиление лизингового холдинга, который мы создаем, а с другой – диверсификация активов группы, – поясняют в ИГ «Инсайт» покупку. – В портфеле активов уже есть компания по лизингу оборудования, по лизингу сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники. «РНЛ Лизинг» работает в сегменте лизинга легковых автомобилей, причем работает со всеми доступными автомобильными брендами в легковом сегменте автотранспорта».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце июня 2023 года АВТОВАЗ стал собственником 100% акций «РН банка», являвшегося российским банком альянса Renault-Nissan, которые он выкупил у холдинговой компании BARN B.V. Бизнес-профиль «РН банка» сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. Позже АВТОВАЗ принял решение переименовать «РН банк» в «Авто финанс банк». Вместе с тем досрочно прекращены полномочия всех действующих членов совета директоров банка и избран новый состав совета (кто в него вошел, не раскрывается).

Напомним, решение продать акции банка группе «АВТОВАЗ» было принято собственниками (группе UniCredit через дочерний Юникредит банк принадлежит 40% в BARN B.V., еще по 30% у французской Renault и японской Nissan Motor) в конце прошлого года. Проведение сделки потребовало разрешения президента РФ. После начала спецоперации на территории Украины Renault и Nissan приняли решение уйти из России и передать свои активы в собственность российского ФГУП «НАМИ». UniCredit также рассматривает возможность ухода из России.

Фото: ИГ «Инсайт»