АВТОВАЗ переименовал новоприобретенный банк альянса Renault-Nissan в «Авто финанс банк»

АВТОВАЗ принял решение переименовать «РН банк», приобретенный у холдинговой компании BARN B.V., в «Авто финанс банк». Вместе с тем досрочно прекращены полномочия всех действующих членов совета директоров банка и избран новый состав совета (кто в него вошел, не раскрывается), пишет агентство «Интерфакс».

Напомним, в конце июня 2023 года АВТОВАЗ стал собственником 100% акций «РН банка», являвшегося российским банком альянса Renault-Nissan, которые он выкупил у холдинговой компании BARN B.V. Бизнес-профиль «РН банка» сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров.

Решение продать акции банка группе «АВТОВАЗ» было принято собственниками (группе UniCredit через дочерний Юникредит банк принадлежит 40% в BARN B.V., еще по 30% у французской Renault и японской Nissan Motor) в конце прошлого года. Проведение сделки потребовало разрешения президента РФ. После начала спецоперации на территории Украины Renault и Nissan приняли решение уйти из России и передать свои активы в собственность российского ФГУП «НАМИ». UniCredit также рассматривает возможность ухода из России.

Фото: АВТОВАЗ